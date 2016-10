31.10.2016 - 09:14 - Finance et Investissement

Attaqué par les tenants du brexit, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, serait en réflexion sur son avenir, d’après plusieurs médias britanniques et internationaux.

Son mandat doit se terminer en 2021, mais lors de sa nomination en 2012, bien avant la campagne du brexit, il avait indiqué la possibilité de l'écourter pour 2017.Quoiqu'il en soit, les indépendantistes européens invitent le gouverneur à écourter son passage à la tête de la banque d'État, dont la politique monétaire est remise en question, selon ce que rapporte le Financial Times.Le dirigeant de la Banque d'Angleterre subit les foudres des tenants de l'indépendance du pays face à l'Union européenne, accusé entre autres d'avoir publié des rapports apocalyptiques de l'économie britannique post-brexit, donnant des munitions à l'autre camp.Or, il apparaît que les performances financières du pays suivant le référendum ont été loin d'être catastrophiques, le produit intérieur brut étant en hausse de 0,5 % entre juillet et septembre, par rapport au trimestre précédent.Après une semaine de tribulation sur le sujet, la première ministre Teresa May a indiqué avoir totalement confiance en Mark Carney, mettant fin aux rumeurs à ce sujet.Par ailleurs, des sources proches de Mark Carney auraient signifié au Financial Times son intention de terminer les huit ans de son mandat.Le principal intéressé souhaiterait, selon ces sources, tenir les rênes de la politique monétaire du pays durant les prochaines années, menant à la sortie complète de la Grande-Bretagne de l'UE.